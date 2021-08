Test rapidi, due positivi ad Agnone. Il Comune: evitare assembramenti

Nonostante l’ottimo andamento della campagna vaccinale in Alto Molise, la pandemia da Covid-19 continua a perdurare sull’intero suolo nazionale. Lo strumento del vaccino rimane il più utile alleato in difesa dal virus, visto il progressivo abbassamento della curva dei decessi e delle ospedalizzazioni con il procedere delle vaccinazioni. Evidenza che solo gli idioti riescono a negare. La strada indicata dalla scienza è quindi valida, unita al rispetto delle altre regole di prevenzione quali l’uso della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani. «Nelle ultime ore, si sono registrati sul suolo comunale due nuovi casi di positività al Covid risultanti da tamponi antigenici rapidi. – scrivono dal Municipio di Agnone – La situazione è in fase di monitoraggio, in attesa dei tamponi molecolari. Pertanto si invita la cittadinanza a continuare a rispettare le regole di prevenzione e ad evitare pericolosi assembramenti che si verificano soprattutto nelle ore serali. Il corpo di Polizia Municipale continuerà a vigilare con controlli più serrati, per scongiurare che nuovi focolai possano diffondersi».

