Tg della pace: premio nazionale per l’istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano

Nell’ambito del 52esimo concorso promosso dall’associazione internazionale Eip, Scuola come Strumento di Pace, la Giuria composta dal Comitato paritetico, in attuazione del Protocollo d’Intesa Eip Italia – Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha assegnato il Premio Nazionale “Eip Marisa Romano Losi – Ciss” sezione video, per il “TG della pace”, realizzato con il coordinamento del prof. Fabrizio Michele Occhionero, dagli studenti delle classi 3A-3B della scuola secondaria di primo grado di Santa Croce di Magliano nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Una delegazione dell’Istituto ha partecipato alla cerimonia di premiazione che si è svolta alla Biblioteca nazionale di Roma il 30 ottobre 2024 alla presenza di prestigiose autorità e personalità, tra le quali il Direttore generale per lo Studente del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, Dott.ssa Francesca Carbone e il poeta Elio Pecora. Il progetto del Tg della pace – scrittura creativa e digital storytelling -è stato molto apprezzato dalla Commissione nel valorizzare, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali, il tema del concorso “I have a dream – 60 anni di sogni per i diritti umani”.

Il progetto si è proposto di offrire agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, una introduzione a 360 gradi nel mondo del giornalismo, delle tecniche di scrittura creativa, impaginazione di un giornale e realizzazione di foto e video, di sintesi e narrazione multimediale. L’argomento è stato presentato con uno stile dinamico e interattivo per favorire l’interesse e la curiosità degli allievi e stimolare la creatività e gli stili comunicativi. Si è cercato di rafforzare l’identità dell’istituto attraverso gli strumenti multimediali e la pubblicazione di contenuti realizzati dagli studenti sulle pagine social della scuola favorendo anche un uso corretto e responsabile di internet e delle tecnologie. La proposta ha previsto la realizzazione di un telegiornale della classe attraverso attività di role playing e cooperative learning. Il prodotto finale, al quale hanno partecipato tutti gli studenti, è stato pubblicato sui canali social della scuola (Facebook e Instagram) e presentato come progetto, declinato al tema della pace e dei diritti umani, al concorso nazionale Eip Italia e al Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, ringrazia la Presidente dell’Eip Italia, Anna Paola Tantucci, per la sensibilità e il forte impegno rinnovato per promuovere e consolidare i valori fondanti dell’associazione internazionale Eip in una dimensione di ascolto, accoglienza, inclusione e condivisione di buone pratiche per la scuola di oggi e di domani. Un plauso a tutti gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa dimostrando interesse, capacità e voglia di mettersi in gioco. Tutta la scuola è entusiasta di un riconoscimento così importante e significativo.