‘The Last20’, con la marcia della Pace chiude l’evento promosso in Molise

Gli studenti molisani coinvolti nel dialogo interreligioso e culturale con i rappresentanti dei 20 paesi impoveriti del mondo, in riunione tra Agnone e Colle d’Anchise nell’evento nazionale ‘The Last Twenty’.Dopo le tappe in Abruzzo, a L’Aquila e Sulmona, la manifestazione, che punta a mettere in luce i veri problemi degli ‘ultimi’ e a presentare un documento al prossimo G20 in riunione a fine ottobre a Roma, è approdata in Molise.”Corridoi umanitari: rigenerazione urbana. Cambiamento del sistema ambientale e urbano” è il tema della tavola rotonda aperta ieri nella Piana dei Mulini a Colle d’Anchise.

Un momento dell’incontro a Palazzo San Francesco (Agnone)

A dare il via ai lavori Giancarlo Bregantini, Vescovo di Campobasso e Bojano.

Sempre ieri è stato trattato il tema: “Economia ecologica e giustizia sociale. La Cooperazione è il motore dell’evoluzione”. Al centro del dibattito: la Terra e il rispetto della biodiversità. Tra i relatori il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, il rappresentante della Cei Abruzzo e Molise Mario Ialenti, Rossano Pazzagli docente dell’Unimol, Annalisa Percoco dell’Università della Basilicata, l’esperto di enogastronomia Pasquale Di Lena, il presidente di Confartigianato Molise Romolo D’Orazio, Suor Elvira Tutolo missionaria di Termoli nella Repubblica Centrafricana e Presidente dell’Ong Kizito.

Il giornalista blogger Antonio Malafarina in collegamento da Milano



Bregantini e il giornalista-blogger Antonio Giuseppe Malafarina hanno affrontato l’argomento: “Nuove modalità abitative: la rigenerazione ha casa nell’uomo” e il Direttore dell’ufficio nazionale Cei Turismo, sport e tempo libero Don Gionatan De Marco con il Presidente di Itria (Itinerari turistico-religiosi) Dino Angelaccio, il giornalista Claudio Arrigoni del Corriere della Sera hanno discusso di sport paralimpico e storie di atleti dei Paesi dei Last 20.

Ieri in serata è stato presentato il libro: “Ettore Bernabei, il primato della politica” con Giovanni Bernabei, manager di Lux Vide, il giornalista Maurizio Boldrini e il consigliere regionale del M5S Vittorio Nola.

‘The Last 20’ si conclude oggi a Castelpetroso con la marcia della pace in programma alle 11,00. A seguire la preghiera interreligiosa e alle 13,00 la Festa degli aquiloni.