Appuntamento sabato 15 febbraio alle 19 nella Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli per la seconda proiezione del ciclo Suggestioni, rassegna cinematografica realizzata dal MAXXI L’Aquila, in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno del Comune dell’Aquila, ispirata alle tematiche e ai contenuti della mostra TERRENO Tracce del disponibile quotidiano ospitata nelle sale del museo.

L’evento ha ingresso libero su prenotazione online sul sito maxxilaquila.art.

Dopo il sold out del primo appuntamento, lo scorso sabato, questa volta verrà proiettata la pellicola franco-svedese The Sound Of Noise con la regia di Ola Simonsson e Johannes Stjärne Nilsson, opera del 2010 che mescola, con la maestria di cui solo gli scandinavi sembrano capaci, comicità e azione per raccontare la vicenda di Amadeus – un ufficiale di polizia che detesta la musica sebbene sia nato in una famiglia di melomani – a cui viene affidato il caso di alcuni misteriosi crimini commessi da un gruppo di musicisti dediti a sperimentazioni radicali e selvagge che usano clandestinamente l’intera città come un enorme strumento musicale, provocando al tempo stesso il caos.

Un film musicale che indaga il concetto di performance musicale e che invita a ripensare la definizione di musica suggerendo che tutti i suoni che ci circondano caoticamente, se organizzati, possono diventare musica al di fuori di qualsiasi schema prefissato o accademico.

La pellicola entra dunque in dialogo con la scultura sonora Down-hole, realizzata da Ramona Ponzini per TERRENO. Tracce del disponibile quotidiano che accoglie i visitatori già dall’imponente scalone di Palazzo Ardinghelli e che converte in suono i dati geologici forniti dall’Università degli Studi dell’Aquila restituendo la musicalità della stratificazione del terreno. L’appuntamento sarà introdotto da Federico Vittorini, direttore artistico di L’Aquila Film Festival e da Federico Mari Fiamma, studente del Corso di Musica Elettronica del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e performer.

La prossima settimana, 22 febbraio, sarà la volta di Sopra il fiume di Vanina Lappa, film del 2016 che con la mostra TERRENO condivide lo sguardo su un Sud Italia che sembra vivere in un tempo sospeso e rarefatto, ancorato a rituali più o meno antichi e popolato di tradizioni, leggende e racconti.