thefutureisNOW?: l’arte tra bioluminescenze e corpi corrosivi

Venerdì 20 dicembre alle 17, presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, il MAXXI L’Aquila presenta la performance di e con Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, thefutureisNOW?: dal loro gesto corporeo, utilizzando una sostanza liquida, nasce sotto gli occhi dei presenti una partitura fluida incontrollabile, tra bioluminescenze e corpi corrosivi. A seguire la performance intermediale RRR Ricostruzioni Rigenerazione Riappropriazione(progetto “Le nuove frontiere della ricerca artistica-musicale 2024”, co-finanziamento MUR D.M. 1584/2023) organizzata dal Conservatorio “A. Casella”.

La performance thefutureisNOW? riprende l’azione Zen for Head di Nam June Paik (1962) nella quale l’artista immergeva la testa nella pittura e disegnava una linea sulla carta lasciando l’opera aperta a chiunque volesse riprodurla. Seguendo la poetica Fluxus, thefutureisNOW? si svolge su una durata che è determinata da una temporalità concreta: l’esaurirsi di una materia, l’evaporazione di una sostanza, il consumarsi di tutta l’energia. Silvia Calderoni e Ilenia Caleo partendo dal gesto corporeo e dalla sostanza liquida fanno emergere e portano al confronto artistico due visioni: quella delle bioluminescenze propria dei corpi-batteri e delle bioscritture, e quella dei corpi tossici e corpi corrosivi delle sostanze inquinanti e degli agenti che rompono e distruggono.

thefutureisNOW?, già presentata fra gli altri a Pirelli Hangar Bicocca, Milano, e a Gaswork, Londra e Shanghai, è un’azione nata all’interno della cornice Flu水o, un articolato progetto immersivo e cross disciplinare, vincitore dell’Italian Council (9. Edizione 2020) curato da Davide Quadrio e firmato da Alessandro Sciarroni.

Calderoni-Caleo si incontrano nel 2012 al Teatro Valle Occupato in “Animale politico project” di Motus e iniziano un progetto comune tra residenze artistiche, atelier di ricerca e performance. Dal 2018 sono docenti allo IUAV di Venezia. Nel 2019, danno vita a KISS, spettacolo con 23 performer. Per la Queering Platform di Hong Kong curano il progetto nomade SO IT IS. Nel 2022 realizzano l’installazione Pick Pocket Paradise per il Castello di Rivoli – Museo di arte contemporanea (Torino). Nel 2023 sono advisor al Padiglione Italia – Biennale Architettur.

Ilenia Caleo è performer, attivista e ricercatrice. Dal 2000 lavora come attrice, performer e dramaturg nella scena contemporanea, collaborando con diverse compagnie e registe/i, tra cui Motus, Lisa Ferlazzo Natoli, Davide Iodice. È assegnista di ricerca all’Università IUAV di Venezia e cofondatrice del Master Studi e Politiche di Genere di Roma Tre. Ha pubblicato Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista, Bulzoni 2021 e co-curato In fiamme. La performance nello spazio delle lotte 1967/1979, b-r-u-n-o 2021.

Silvia Calderoni è attrice e performer. Si forma artisticamente da giovanissima con la coreografa Monica Francia e con la compagnia Teatro della Valdoca, di cui è stata interprete in diverse produzioni tra cui Paesaggio con fratello rotto. Dal 2006 è parte attiva della compagnia Motus. È protagonista di The Plot is the Revolution a fianco di Judith Malina, storica fondatrice del Living Theatre. Dal 2015 è in tournèe nei principali teatri e festival internazionali con il solo MDLSX, di cui firma anche la drammaturgia insieme a Daniela Nicolò. Premio Ubu 2009 come miglior attrice under 30, al cinema è Kaspar in La leggenda di Kaspar Hauser, film cult diretto da Davide Manuli (2012).