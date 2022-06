Thomas spegne otto candeline, carissimi auguri

Un messaggio speciale, nella giornata di oggi, per il piccolo grande Thomas di Castiglione Messer Marino.

«Il 5 giugno del 2014, alle ore 22:35, sei nato tu nostro raggio di sole. Ti auguriamo di affrontare la vita sempre con quel sorriso stampato sulla bocca e con la purezza che ti contraddistingue… sei vita, gioia, forza e coraggio per tutti noi. Auguri Thomas per i tuoi otto anni da mamma e papà, dai tuoi quattro nonni, da tutti i tuoi zii e non possono mancare gli auguri più speciali dal tuo compagno di vita, tuo fratello Pietro!!! Ti amiamo tanto».

E agli auguri affettuosi e amorevoli della sua famiglia si aggiungono volentieri quelli della redazione dell’Eco.