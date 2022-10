Time Attack: Schiavi ha il suo campione di automobilismo, è il pilota Thomas Papa

E’ in pieno svolgimento il primo campionato amatoriale “Time Attack“, ospitato in tre circuiti del centro Italia e nelle categorie auto storiche, auto speciali, supercar e auto elaborate. E in vista delle prossime gare la comunità di Schiavi di Abruzzo fa un grosso «in bocca al lupo» al pilota Thomas Papa, meccanico elaboratore, con la passione delle auto e delle corse, che ha creato un progetto su carta per la Fiat Tipo 2.0 16 v, lo ha realizzato e dopo cinque anni di fermo ha debuttato nel campionato Time Attack.

Si tratta di gare a tempo: quindici minuti di prove libere seguite da un unico giro lanciato e in quel giro secco si fa il tempo migliore. Una specialità nella quale è molto importante l’abilità del pilota e come è stata costruita l’auto. Thomas Papa si è già cimentato, nei giorni scorsi, nella categoria dove ci sono auto molto più performanti della Tipo. La sua auto è la più pesante, a trazione anteriore e ha meno cavalli delle altre, ma grazie all’abilità del pilota, appunto, le differenze tecniche sono state azzerate in termini di pochi decimi di secondo.

Il pilota Thomas Papa, che vive da qualche a Schiavi di Abruzzo insieme alla sua bella e giovane famiglia, è molto seguito sui social con il nome “Tfk Thomas“. Il campionato è iniziato il 9 ottobre scorso, presso il circuito la Maddalena a L’Aquila, ora Thomas tornerà in pista il 6 novembre sul circuito internazionale il Sagittario di Latina e a dicembre sul circuito di Artena.