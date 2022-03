Tir carico di paglia in fiamme sulla Trignina, rogo domato dai Vigili del fuoco di Agnone

Diverse balle di paglia trasportate da un tir sono andate a fuoco sulla SS650 Trignina all’altezza di Pesche (IS). Il rogo ha investito l’intero mezzo e prodotto un denso fumo che ha invaso la carreggiata paralizzando il traffico in entrambe le direzioni. Le operazioni di spegnimento sono state svolte da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti precisamente con due squadre dalla sede centrale e una autobotte dal distaccamento di Agnone. Per accelerare le operazioni di “smassamento” del materiale è intervenuto anche un mezzo privato reperito tramite i Carabinieri. Presente anche personale Anas per quanto di competenza.

