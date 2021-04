Tir che trasporta polli esce di strada, ferito il conducente

Alle ore una circa di stamane, un autotreno adibito al trasporto di pollame, è uscito di strada per cause in corso di accertamento da parte delle forze di polizia mentre percorreva un tratto del raccordo della Bifernina con la statale 87, nei pressi dello zuccherificio. Il conducente dell’automezzo è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti dal personale 118 intervenuto. Svincolo chiuso in direzione Termoli.

Le operazioni di rimozione del mezzo sono in un primo momento state sospese, in attesa di condizioni meteo favorevoli, e riprese in mattinata. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e per quanto di competenza una pattuglia della Polizia stradale.