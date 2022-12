Tir esce di strada sulla Bifernina, ferito il conducente: strada chiusa al traffico

Lungo la strada statale 647 “Fondo Vale del Biferno” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 21,400 a Castropignano, in provincia di Campobasso.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo pesante, finendo fuori strada; nel sinistro è rimasto ferito. Attualmente le deviazioni per la circolazione sono attive al km 18,000 sulla SS751 ed al km 22,000 su SS747. Il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas sono sul posto per ripristinare la regolare transitabilità appena possibile.

Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso che ha prima portato in salvo il conducente, affidato immediatamente alle cure di personale 118 intervenuto, e ora sta rimuovendo il pesante mezzo con l’impiego di due autogru dei comandi di Campobasso ed Isernia.