Tir esce fuori strada sulla statale 85, intervento dei Vigili del fuoco: traffico deviato per ore

Sulla SS 85 al km 9+300, tra Sesto Campano e Presenzano, un tir è uscito fuori strada nel pomeriggio di oggi. Per rimuoverlo, a cura dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Isernia, è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni. Da poco riaperta al transito l’importante arteria. Per coadiuvare le operazioni presenti Polizia Stradale, Carabinieri e personale Anas.

