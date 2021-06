Tir passa con il rosso, ma dietro c’è un capitano dei Carabinieri: 180 euro di multa

Nel corso della mattinata di ieri, lungo la SS 17 var. direzione Isernia/Castel di Sangro il conducente di un grosso autoarticolato è stato sorpreso ad attraversare, ad alta velocità e con il rosso, il semaforo posto sul citato asse stradale per regolare un temporaneo restringimento di carreggiata.

L’infrazione, che ha posto a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada, non è passata inosservata al comandante della compagnia di Isernia che, trovandosi a transitare su quella strada, nella massima cornice di sicurezza, ha seguito e bloccato il camion, procedendo alle contravvenzioni del caso che, nella circostanza, hanno comportato una multa di 180 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente di guida con segnalazione alla competente M.C.T.C. per l’eventuale ritiro della stessa in caso di recidiva.

