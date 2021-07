Tir si ribalta sulla fondovalle Trigno, traffico paralizzato per ore

Traffico bloccato per alcune ore sulla fondovalle Trigno all’altezza del bivio per Trivento, a confine tra Abruzzo e Molise, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine un tir ha perso aderenza ed è finito fuori strada, occludendo l’intera carreggiata. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito e successivamente trasferito in ospedale dal personale del 118 intervenuto, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, stando almeno alle prime indiscrezioni circolate. Sul posto hanno operato alcune squadre dei Vigili del fuoco che con l’ausilio di una auto-gru hanno rimosso il pesante mezzo ribaltato. Il traffico veicolare in entrambi i lati è stato deviato sulla viabilità interna.

