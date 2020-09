Tiro dinamico sull’Auro d’Alba, riprese video di Outbreak Channel

Outbreak Channel, il seguitissimo canale YouTube di Fabio Imperiali dedicato alle armi e agli sport con armi da fuoco, seguirà la gara di tiro dinamico in programma domenica 13 settembre sul’Auro d’Alba a Schiavi di Abruzzo.

Si consolida la collaborazione tra il campo di tiro Auro d’Alba e Outbreak Channel. Nelle scorse settimane Fabio Imperiali ha testato, proprio sul campo di Schiavi di Abruzzo, una Beretta 96 Centurion in calibro 40 SW. L’ambientazione del campo in quota a confine tra Abruzzo e Molise deve essere piaciuta alla troupe di Outbreak Channel. E infatti domenica prossima, il 13 settembre, lo stesso Fabio Imperiali tornerà sull’Auro d’Alba per seguire l’attesa gara di tiro dinamico.

In queste ore il safety officer Lorenzo Di Biase sta ultimando il percorso dello stage che ospiterà la gara di tiro dinamico. Appuntamento dunque domenica 13 settembre, ore 9 e seguenti (ci si iscrive al momento, non serve prenotare, ndr), sul campo di tiro Auro d’Alba con la partecipazione straordinaria della troupe di Outbreak Channel.

Antonio Rosica