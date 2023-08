Tiro lunga distanza: il vento non intimorisce i tiratori e si vola verso la finale del 10 settembre

Prosegue spedito il campionato di tiro lunga distanza, con bersagli posti a cinquecento metri, organizzato presso l’impianto sportivo “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo.

Altre due tappe di avvicinamento alla finale, prevista per il prossimo 10 settembre, hanno visto confrontarsi tiratori esperti provenienti da diverse regioni d’Italia. E il vento teso ha reso particolarmente difficili le prove disputate nei giorni scorsi, precisamente il 6 e il 20 agosto.

Relativamente alla gara del 6 agosto, questo il podio per la categoria “Caccia“: oro per Domenico Iezzi e argento per Marco Malatesta. Categoria F-Class Tr, oro per Pasqualino Valerio di Campobasso, argento per Luca Rossi e bronzo per Paolo Candeloro di Vasto. Per la categoria Production Open sul primo gradino del podio Gianni Conti, seguito da Gabriele Zanier e Valerio Rongione. Il podio della categoria F-Class Open è stato questo: oro per il solito Andrea De Thomasis, argento Francesco Lo Feudo, bronzo Moreno Di Pietro.

La gara di ieri, in particolare, è stata resa molto complessa dal forte vento che ha battuto il campo di tiro dall’inizio alla fine. Stesso copione per la categoria Caccia, con Iezzi oro e Malatesta argento. Nella Production Open ha primeggiato Zanier, seguito da Rongione e dal giovane e promettente Mattia Cinalli di Scerni. Luca Rossi, luogotenente della GdF, ma fuori classifica generale perché match director del torneo, ha conquistato l’oro nella categoria F-Class Tr, seguito da Francesco Menditto e Paolo Candeloro, titolare dell’omonima armeria di Vasto che figura tra gli sponsor tecnici del torneo. Nella categoria F-Class Open per la quarta volta consecutiva è stato Andrea De Thomasis ad aggiudicarsi l’oro, mentre l’argento e il bronzo sono andati rispettivamente a Moreno Di Pietro e Cremente Marino.

Occhi puntati, ora, sull’ultima gara in calendario, prevista per il 10 settembre prossimo, quando saranno proclamati i vincitori del torneo ai quali saranno assegnati i premi messi in palio dalle quattro armerie che sponsorizzano la terza edizione del campionato lunga distanza “Auro d’Alba”.

foto di Giampaolo Di Biase

Lo staff del campo di tiro “Auro d’Alba” ricorda che è possibile iscriversi anche alla singola gara contattando il numero indicato in locandina entro il venerdì precedente.