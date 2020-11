Tiro lunga distanza: in Abruzzo il primo campionato a mille metri

La ASD SICS ACADEMY informa tutti gli appassionai del tiro sportivo che dal mese di maggio 2021 al mese di settembre 2021 si svolgerà il campionato di tiro a lunga distanza su target statici posti a mille metri.

«Grazie alla collaborazione del Comune di Roccaraso e nello specifico del sindaco che ha manifestato subito interesse per tale iniziativa, è stato possibile organizzare la manifestazione sportiva che sarà unica nel suo genere, in quanto nel centro sud Italia non vi sono aree attrezzate per lo svolgimento di tali attività. – spiegano dalla associazione sportiva SICS ACADEMY – Lo sport del tiro a lunga distanza è in continua evoluzione, ma carente di strutture o siti per poter competere o allenarsi in perfetta sicurezza. La manifestazione sportiva si svolgerà in date calendarizzate che verranno comunicate a gennaio 2021 e conta di portare nella splendida location identificata nel comune di Roccaraso i migliori atleti del long range italiano. L’iniziativa coinvolgerà anche strutture ricettive del luogo, nonché altre associazioni di tiro sportivo presenti sul territorio».

Per chi volesse avere ulteriori informazioni basta inviare una email all’indirizzo sicsacademyshooting@libero.it.