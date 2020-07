Tiro sportivo: ex ordinanza e carabine si sfidano sui 200 metri a Schiavi di Abruzzo

Tornano gli appuntamenti sportivi di caratura nazionale sul campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo (CH).

E’ in programma per sabato 18 e domenica 19 luglio una gara di tiro sulla distanza di duecento metri per carabine ed ex ordinanza.

Orario gara 9-13 di sabato e 9-13 di domenica.

Sarà applicato il regolamento Armi e Tiro con le quattro categorie previste. In più, su richiesta dei tiratori, ci sarà una categoria dedicata alle armi ex-ordinanza, sempre sui duecento metri, su bersaglio singolo, con le sole mire metalliche, tacca di mira e mirino, quindi senza ottiche di puntamento né punti rossi e simili.

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria, verrà inoltre estratto a sorte, tra tutti i partecipanti alla due giorni, un buono acquisto spendibile presso l’Armeria il Tempio di Ares di Chieti Scalo, sponsor della manifestazione sportiva.

In entrambe le giornate, dopo le sessioni di gara, l’ASD Auro D’Alba sarà lieta di ospitare a pranzo i partecipanti alla gara.

Per info contattare i numeri 3282757011 – 3409684917 – 3313631341

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/campoditiroaurodalba/?eid=ARC35o7Tnu2ProrwTIm0ir6nBl1jvvY7Kly2JdS16yok14OoE1ngPPpKrHmXS7K1gH_VPTHWHN_GEKY6

Video promo del campo di tiro: https://www.youtube.com/watch?v=8KfYTKmC8FM