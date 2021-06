Tonino e Venerina, l’Eco torna in edicola con due storie tutte da leggere

Le storie appassionanti di Tonino Delli Quadri e Venerina Labbate aprono il nuovo numero de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese in uscita nelle edicole. A raccontarle con dovizia di particolari il collega Italo Marinelli che ha incontrato personalmente il maestro campanaro nel museo della fonderia Marinelli e, a Roma, la famosa ristoratrice di origini di Villacanale. Come al solito tanti i temi sviscerati nelle 12 pagine del mensile che vanno dalla politica, all’attualità fino allo sport con l’addio alla serie D dell’Olympia dopo 14 stagioni consecutive. Non resta che correre in edicola e prenotare una copia de l’Eco, il foglio di carta del tuo territorio!

