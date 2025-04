Torneo delle Regioni: pari contro la Puglia, Molise ad un passo dai quarti di finale. Gol annullato a Colato (video)

Pareggio a reti inviolate al ‘Nicola De Simone’ di Siracusa tra Molise e Puglia, che rinviano il verdetto qualificazione all’ultima giornata del 61esimo torneo delle Regioni in via di svolgimento in Sicilia. Le due squadre under 19 si giocheranno il passaggio ai quarti di finale rispettivamente contro Liguria e Calabria.

Gara tiratissima, decisa dal grande equilibrio in campo e chiusa con dieci uomini per parte: il Molise perde il centravanti Anas Mohammed per doppia ammonizione, mentre la Puglia deve fare a meno del capitano, costretto a uscire per infortunio nei minuti finali con i cambi già esauriti da mister Tavarilli.

Tra i molisani, da segnalare l’ottima prova dell’agnonese Riccardo Colato, a cui è stato annullato un gol all’8’ del primo tempo per fuorigioco. Prestazione monumentale per il capitano Antonio Merolla dell’Aurora Alto Casertano, leader indiscusso in mezzo al campo. Sfortunato invece Giammarco Fratamico, che nei minuti di recupero ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori nella sfida decisiva contro la Liguria, in programma oggi alle 17 allo stadio ‘Ivan Tuccitto’ di Cassibile (Siracusa).

Con 4 punti in classifica, gli stessi della Puglia, al Molise potrebbe bastare anche un pareggio per volare ai quarti.

Classifica: Puglia 4, Molise 4, Calabria 1, Liguria 1. (Passano ai quarti le prime di ogni girone e le migliori seconde)

Il tabellino

Molise- Puglia 0-0

Molise: Fiacco, Aricò, Ballarino (Iafulli 20’st), Caruso, Colato (Esposito 30’st), De Risio, Doglas,

Fratamico, Merolla, Mohammed, Nardelli. A disp: Tramontano, Esposito F., Iafulli, Nigro, Ricciardi, Sacchetti, Saetta, Tullo. All. Errico Caruso

Puglia: Rizopolis, Ciurlo, Latrofa, Sergio, Tinelli, Illiano, Carrozzo, Vantaggiato, Spataro (Filoni

19’st), Romano, Di Cuonzo. A disp: Rocchitelli, Lavoratti, Camara, La Notte, Cerfeda, Filoni, Torrisi, Di Benedetto, Caliò. All. Vincenzo Tavarilli

Arbitro: Arculeo (Catania)