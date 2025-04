Torneo internazionale ‘Spiagge d’Abruzzo’, l’Olympia ci sarà con la categoria Pulcini

I campioncini in erba del settore giovanile dell’Olympia Agnone si preparano a scendere in campo in una delle competizioni più prestigiose del panorama calcistico giovanile. Per il tredicesimo anno consecutivo, la categoria “Pulcini” (classe 2014-2015) rappresenterà con orgoglio i colori granata alla 27ª edizione del Torneo Internazionale “Spiagge d’Abruzzo” 2025.

L’evento, che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal 25 al 27 aprile, vedrà la partecipazione di numerosi club nazionali ed europei, offrendo ai 17 giovani atleti molisani un’opportunità di crescita tecnica, sportiva e personale.

Il cammino verso questa importante manifestazione è stato reso ancora più speciale grazie al prezioso supporto di due imprenditori locali che hanno dimostrato ancora una volta la loro sensibilità verso lo sport giovanile. Mario Porrone, titolare del “Niagara Risto Pub” e del Panificio “La Spiga d’Oro“, insieme ad Americo Bucci della “Casa Funeraria Bucci“, hanno generosamente donato un completo kit sportivo che accompagnerà i ragazzi e lo staff tecnico in questa avventura.

I giovani calciatori dell’Olympia Agnone porteranno con orgoglio i loghi delle attività che hanno creduto in loro, simbolo di un’immagine unitaria e professionale che rispecchia i valori di squadra coltivati quotidianamente.

Il presidente Mario Russo, il responsabile del settore giovanile Fernando Sica e l’accompagnatore, Giancarlo Ciolfi, alla vigilia della partenza, desiderano esprimere la più profonda gratitudine per questa collaborazione che testimonia quanto sia forte il legame tra le realtà imprenditoriali e il mondo dello sport nel territorio.

“Grazie a chi, come Porrone e Bucci, continua a dimostrare con i fatti di credere nell’importanza dello sport come strumento di crescita per i nostri giovani”, sottolineano i dirigenti dell’Olympia Agnone. “Questo sostegno non è solo economico, ma rappresenta un messaggio potente per i ragazzi: la comunità è al loro fianco e crede nelle loro potenzialità”.

Non resta che augurare un enorme in bocca al lupo ai nostri piccoli campioni che porteranno in alto il nome di Agnone in questa prestigiosa vetrina internazionale!