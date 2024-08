Torneo lunga distanza “Auro d’Alba”: Marano vince la F-Class, De Lentinis la categoria Production

Terza gara del torneo lunga distanza “Auro d’Alba“, domenica, sull’omonimo campo di tiro a mille e sessanta metri di Schiavi di Abruzzo, sul confine tra Abruzzo e Molise. Condizioni climatiche ideali, con poco vento, hanno spinto i numerosi tiratori intervenuti da varie regioni del centro sud a confrontarsi a colpi di V-Bull.

Da sinistra Manfreda, Marano e Iorio, podio per la categoria F-Class

Questo il podio per la categoria F-Class: medaglia d’oro, con il punteggio di 222 e diciannove V-Bull per Alessandro Marano da Montella, provincia di Avellino; medaglia d’argento, 219 punti e 26 V-Bull, per Gioacchino Manfreda da Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, il paese dei briganti lucani; medaglia di bronzo, con il punteggio di 218 e 23 V-Bull per Stefano Iorio di Campobasso.

Da sinistra Coletta, De Lentinis e Daniele, podio della categoria Production

Per la categoria Production a salire sul primo gradino del podio è stato Andrea De Lentinis, di Casarano, provincia di Lecce, con il punteggio di 216 e 16 V-Bull; secondo posto per Mauro Coletta da Torrecuso, provincia di Benevento, con 204 e venti V-Bull; terzo posto per Davide Daniele di Vasto con 201 e 11 V-Bull.

All’esito delle prime tre gare questa che segue è la classifica generale: