Tra le fiamme e in mezzo alla neve, attestato di benemerenza per i Vigili del fuoco

Consegna attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile al Comando Vigili del Fuoco di Campobasso. Nella giornata di oggi, il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso ha ricevuto l’attestato di pubblica benemerenza da parte del Dipartimento della Protezione Civile, per le operazioni di soccorso ed aiuto umanitario svolte durante gli eventi nevosi straordinari che hanno colpito la provincia nel 2017.

A consegnare il riconoscimento, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, è stato il Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Cristina D’Angelo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso, di concerto con il Prefetto di Campobasso. Il riconoscimento è stato ricevuto dal Comandate dei Vigili del Fuoco, Dirigente Superiore Ing. Michele Di Tullio, che ha a sua volta lo ha consegnato al Vigile del Fuoco Coordinatore Clemente Santoro, in rappresentanza di tutto il personale operativo del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso.

Alla manifestazione, tenutasi presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco in via Sant’Antonio dei Lazzari hanno partecipato anche il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Molise, Dirigente Generale Ing. Vincenzo Ciani e i Sindaci dei Comuni di Campobasso e Ripabottoni.