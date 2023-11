Tradizione, passione e amore per il territorio: la storia in ‘rosa’ del Caseificio Di Pasquo di Agnone

Il padrone di casa sono io, ma chi comanda è mia moglie… e le mie figlie. Potrebbe essere racchiuso in questo vecchio adagio la storia familiare dei Di Pasquo fatta di passione, sfide, dedizione e amore per il territorio. Una storia che profuma di tradizione, che ha il gusto dell’artigianalità ed il timbro del Made in Italy. Una storia portavoce di valori che guidano il presente, ma che arrivano dal passato. Tre generazioni per un’azienda, che da oltre 60 anni produce latte, formaggio e sogni, soprattutto quello del nonno Ciccillo, storico lattaio di Agnone che spinto dalla passione per il suo lavoro e, supportato dalla moglie Cristina – detta nonna Tina -, decide di acquistare una latteria, presto divenuta un vero e proprio laboratorio artigianale.

Ad influenzare la visione, il territorio d’origine che vanta un’arte casearia antichissima, terra di pascoli e transumanza, ricca di maestri della trasformazione e valorizzazione del latte, detentori di un’arte senza tempo. Ma è con il prezioso supporto dell’ambizioso e perseverante figlio Lorenzo Di Pasquo, e della moglie Amelia, che il piccolo laboratorio, si trasforma in un vero e proprio caseificio. A seguire l’espansione con l’apertura del primo punto vendita situato nel centro di Agnone (ancora oggi attivo) e la scelta di affidare la guida del processo produttivo ad Amelia, moglie di Lorenzo, madre e lavoratrice instancabile. Con l’ingresso nel business dell’ultima generazione, composta dalle quattro figlie, Donatella, Debora, Fabiola e Martina, il caseificio si colora di rosa e diventa una realtà aziendale tutta al femminile. La presenza decisiva e costante di donne forti e caparbie è oggi centrale nell’ulteriore trasformazione del marchio in moderno e contemporaneo, ormai simbolo della produzione casearia molisana.

Si parla quindi di empowerment, ma anche di “saper fare” e di eccellenza, che ha permesso, fra i tanti traguardi, l’ingresso nel Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano Dop. Ad oggi l’azienda vanta la produzione circa 30 tipi di formaggi a pasta filata di alta qualità tra cui il caciocavallo -best-seller e prodotto di punta – con latte vaccino pastorizzato e controllato, proveniente da fornitori italiani, storici e di fiducia. Elementi che accomunano ogni delizia sono manualità e cura, capacità tecniche acquisite in anni di esperienza, che consentono di produrre latticini dal sapore autentico e dalla bontà unica.

Segno distintivo di ogni specialità stagionata, il marchio a fuoco, indelebile negli occhi e nel cuore, che dona identità ai prodotti rendendoli riconoscibili ovunque. Pur essendo una realtà internazionale, Di Pasquo contribuisce al mantenimento delle stalle del territorio da cui si approvvigionano, intensificando la tutela ambientale dei propri luoghi d’origine.

Per ribadire l’impegno territoriale, inoltre il brand ha scelto di affiancare come sponsor ufficiale la squadra di calcio molisana Calciocavallo F.C., associazione di promozione sociale e sportiva fondata a Milano, che vanta 5 squadre a Milano, Torino, Roma, Bologna e Pescara, composte tutte esclusivamente da ragazzi molisani.

In definitiva, l’arte di avere gusto, rispecchia quindi l’impegno costante e profondo di una famiglia unita da un progetto comune nell’ esplorare sensazioni ed emozioni che ciascun prodotto trasmette al palato.