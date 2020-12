Trattore travolto da un tir, sbalzato a terra il conducente. Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta, nel primo pomeriggio di oggi, in località Piane di Larino sulla statale 87, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoarticolato e un trattore. A causa del violento impatto l’uomo alla guida del trattore è stato letteralmente sbalzato e scaraventato a terra senza tuttavia riportare gravi conseguenze. Il ferito è stato trasferito presso l’ospedale di Termoli dal personale del 118 di Larino. Illeso, invece, il conducente del tir. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Larino.

