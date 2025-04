Tre brevi storie d’amore: emozioni in scena al Teatro Alfieri di Fossalto

Un appuntamento imperdibile attende il pubblico di Fossalto domenica 27 aprile alle ore 19, presso il Teatro Alfieri, per una serata in cui teatro, danza e musica si intrecciano in un unico respiro creativo. All’interno della rassegna multidisciplinare Oltre la linea a Fossalto, le compagnie Itinerarte e Akerusia Danza presentano Tre brevi storie d’amore, un affascinante trittico scenico che esplora l’amore in tutte le sue forme e sfumature.

In tre atti, tre anime e tre modi di sentire l’amore, lo spettacolo – con coreografie e movimenti scenici a cura di Elena D’Aguanno – vede in scena un cast eterogeneo e di grande sensibilità artistica: Mari Correa e Luigi Fabio Mastropietro (attori), Chiara Sorrentino (danzatrice), e il musicista Otello Matacena, per un viaggio emozionale che tocca corde intime, profonde e universali.

Amori cangianti, testo di Rosario Liguoro, apre la serata con una narrazione frammentaria e poetica: un mosaico di amori vissuti, immaginati, dimenticati. Una danza di parole e movimenti che cattura lo spettatore in una sospensione onirica, fatta di pause, sussurri e colori interiori. Una riflessione sull’identità amorosa come frammento e come sogno, su quel che resta di ciò che forse non è mai esistito.

Segue Amore vero di Mario Serra, un’intima confessione autobiografica, il diario vivo di un anno d’amore nell’atelier di un artista. Qui, il sentimento si fa pittura e parola, nel racconto vibrante di un legame tanto personale quanto universale, capace di evocare nel pubblico le proprie passioni più autentiche.

Chiude lo spettacolo OFF LIMITS – L’amore fuori di sé, scritto e ideato da Mari Correa e Luigi Fabio Mastropietro: un’indagine poetica e sinestetica che interroga la natura stessa dell’amore. Questo atto finale è un’esperienza immersiva tra voce, suono e visione, dove la scena diventa una costellazione emotiva e filosofica.

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Fossalto

Costo ingresso: 8 euro

Info e prenotazioni: itinerarteass@gmail.com – cell. 366 8711689

Ufficio stampa: Francesca Panìco – francescapanico.art@gmail.com – cell. 348 3452978