Trepidazione e attesa: gli anziani di ‘San Bernardino’ attendono l’arrivo della Befana

Domani, 6 gennaio, non è solo una giornata di festa per i bambini di Agnone, che la mattina vedranno la Befana calarsi dal polo scolastico di Maiella, ma anche un momento di calore e solidarietà per gli anziani della casa di riposo di ‘San Bernardino’. Questo grazie all’instancabile impegno del signor Clemente Zarlenga, che da ben 33 anni trasforma l’Epifania in un’occasione speciale per i 42 ospiti della struttura. Zarlenga, figura di spicco nel panorama sociale di Agnone, ha dato vita a questa tradizione con uno spirito di generosità e amore che è ormai diventato il suo marchio distintivo.

Con il supporto degli esercenti locali, che rispondono sempre con entusiasmo al suo appello, la Befana consegna doni e prodotti agli anziani, regalando loro momenti di gioia e sorrisi. Ma il contributo del signor Clemente non si ferma qui. Ex dipendente Telecom in pensione, è impegnato da oltre 17 anni in una raccolta fondi a sostegno della ricerca contro la Sclerosi Multipla. Attraverso la vendita di mele e piantine, ha raccolto più di 45.000 euro, dimostrando che la solidarietà può fare davvero la differenza. Zarlenga è anche noto per la sua creatività, che si esprime nella realizzazione di splendide luminarie e originali manufatti in ferro battuto, spesso donati a comunità e associazioni locali.

La sua dedizione e il suo talento rappresentano un esempio straordinario di come l’impegno personale possa arricchire l’intera comunità. In un mondo che a volte sembra dimenticare il valore dei gesti semplici e sinceri, il signor Clemente Zarlenga ci ricorda che fare del bene è una scelta che illumina il cuore di chi dona e di chi riceve.