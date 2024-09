Trofeo lunga distanza “Auro d’Alba”: De Lentinis e Manfreda si laureano campioni a Schiavi di Abruzzo

Giornata conclusiva, ieri mattina, del quarto torneo di tiro lunga distanza “Auro d’Alba”. A laurearsi campioni, nelle rispettive categorie F-Class e Production Open, Gioacchino Manfreda da Rionero in Vulture, provincia di Potenza, Basilicata e Andrea De Lentinis di Casarano, provincia di Lecce.

Il vento teso che ha battuto il campo di tiro in quota a cavallo tra Abruzzo e Molise ha reso particolarmente difficile ed impegnativa la quinta ed ultima gara del torneo di tiro lunga distanza dedicato alla celebrazione della memoria del poeta futurista, giornalista e soldato pluridecorato Auro d’Alba, personaggio di spicco originario proprio di Schiavi di Abruzzo.

Da sinistra Manfreda, Candeloro e Grasso, sul podio della categoria F-Class:

All’esito delle tre manche previste, questo il podio della quinta gara per la categoria F-Class: medaglia d’oro per Paolo Candeloro, titolare dell’omonima armeria in Vasto che figura anche tra gli sponsor dell’evento sportivo, con il punteggio di 216 e 23 V-Bull; secondo posto per Gioacchino Manfreda con 215 e 15 V-Bull e terzo il campano Francesco Grasso con analogo punteggio.

Da sinistra Mele, De Lentinis e Daniele sul podio della categoria Production Open

Per categoria Production Open, invece, ha raggiunto la prima posizione sul podio il pugliese Andrea De Lentinis con 214 punti e 13 V-Bull; al secondo posto Manlio Mele, beneventano, con il punteggio di 208 e 11 V-Bull. Medaglia di bronzo per il vastese Davide Daniele, nome in codice Delta Delta Lima, con 200 punti e sei V-Bull.

Proprio i risultati di questa quinta ed ultima gara hanno determinato, sommati a quelli delle gare precedenti, la classifica generale.

Vincitore del quarto torneo “Auro d’Alba”, per la categoria F-Class, si è laureato Gioacchino Manfreda da Rionero in Vulture, provincia di Potenza, tiratore esperto proveniente dalla Basilicata; sul secondo gradino del podio il campano Francesco Menditto da Caserta e medaglia di bronzo per un altro tiratore esperto, il molisano Pasqualino Valerio.

Sul podio generale della F-Class, da sinistra, Menditto, Manfreda e Valerio

Campione nella categoria Production Open si laurea invece Andrea De Lentinis di Casarano, provincia di Lecce; medaglia d’argento per Mauro Coletta da Torrecuso, provincia di Benevento e medaglia di bronzo per l’altro beneventano Manlio Mele.

Sul podio generale Production Open, da sinistra, Coletta, De Lentinis e Mele

«Complimenti a chi è riuscito a salire sul podio, su un campo non certo facile per via del vento molto incostante. – commentano dallo staff dell’Auro d’Alba – Grazie agli sponsor, alle cinque armerie che ci hanno sostenuto, al match director Luca Rossi, ai collaboratori dello staff, ma soprattutto grazie a tutti i partecipanti di questo avvincente torneo.

Al centro il match director Luca Rossi nel corso del briefing iniziale

Tiratori sportivi provenienti da tutto il centro sud Italia che hanno macinato centinaia di chilometri per venire a sparare sul nostro campo di tiro, incastonato nelle aree interne dell’Appennino dove “non si fa mai niente”.

Non è semplice organizzare eventi del genere, non tutto va come dovrebbe, ma vista la “mobilitazione” che abbiamo innescato, probabilmente siamo sulla strada giusta… Grazie a tutti e complimenti a chi ha vinto».

Con il termine del torneo lunga distanza le attività del campo di tiro di Schiavi di Abruzzo non si fermano affatto, vanno regolarmente avanti con la possibilità per tutti i soci regolarmente tesserati e muniti di porto d’armi in corso di validità di allenarsi e divertirsi sulle varie distanze o discipline. Inoltre, fanno sapere dallo staff dell’Auro d’Alba, è in arrivo un altro evento speciale già in calendario a fine ottobre, come da locandina seguente.

Per informazioni e dettagli a questo link.