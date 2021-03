Troppi fondi al Vastese, Piluso: «Ci hanno tolto anche un milione di euro di ribassi»

Incredulo, il sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, prende atto delle dichiarazioni della Lega di San Salvo in merito alla ripartizione di fondi del Masterplan. In una nota inviata alla stampa, infatti, la dirigenza della Lega della città adriatica critica la «dubbia ripartizione dei fondi» stanziati per la viabilità e la messa in sicurezza delle maggiori arterie.

«Ricordo a tutti che i documenti e le delibere del Masterplan contemplavano la clausola che tutti i ribassi dei lavori sulla viabilità, ovunque eseguiti, dovessero essere assegnati al comprensorio del Vastese. – commenta il sindaco di Schiavi, Comune che insieme a quello di Lentella sta gestendo i progetti dei lavori di messa in sicurezza delle strade – Ora la Regione Abruzzo ha cambiato parere e non vuole assegnarci quei fondi, parliamo di oltre un milione di euro. Altro che non equa distribuzione dei fondi come dice la Lega di San Salvo. Che almeno ci concedessero le economie derivanti dai ribassi dei lavori eseguiti sul nostro territorio dell’Alto Vastese, che si aggirano intorno ai quattrocentomila euro».

Quindi il comprensorio montano è stato in qualche modo penalizzato rispetto a quanto stabilito in precedenza proprio nella gestione dei fondi Masterplan, per la questione dei ribassi, come ricorda puntualmente il sindaco Piluso che ha seguito i progetti e i lavori sin dalle prime battute insieme all’allora governatore Luciano D’Alfonso.

«Tra l’altro, – aggiunge Piluso in chiusura – vorrei ricordare ai colleghi sindaci della costa che quando si è trattato di essere solidali e uniti per ottenere lo stabilimento Amazon noi amministratori dell’entroterra siamo stati disponibili. Quando poi è arrivato il “ristoro” di oltre due milioni di euro da parte del colosso Amazon noi dell’Alto Vastese non siamo stati minimamente tenuti in considerazione, come sempre».

Francesco Bottone