Trovato in possesso di cocaina, un segnalato in Alto Molise

Gli uomini in divisa del comando compagnia dei Carabinieri di Agnone ha sviluppato, nei giorni scorsi, una mirata attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti con controlli che hanno interessato i Comuni della giurisdizione di competenza. In uno di questi centri i Carabinieri hanno sorpreso un uomo in possesso di una modesta quantità di cocaina. Lo stesso ha ammesso di farne uso, dichiarandosi quindi assuntore e per questo è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Correlati