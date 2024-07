Truffe in danno di compagnie assicurative, Finanza e Polizia eseguono 14 misure cautelari nel Chietino

Dalle prime ore odierne, è in corso una operazione di Polizia Giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Chieti relativa all’esecuzione di una Ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Chieti, con la quale sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di quattordici soggetti.

In particolare, le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, supportate da attività tecniche e fondate sull’analisi di centinaia di atti riferibili a sinistri stradali mai avvenuti o all’uopo simulati, hanno fatto emergere l’esistenza di una associazione a delinquere radicata sul territorio di questa provincia, dedita alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative, in relazione ai quali risultano essere state liquidate ingenti somme di denaro a titolo di risarcimento per gravi lesioni personali, anche queste mai riportate.

Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, tra cui anche professionisti del settore sanitario, legale ed assicurativo che hanno consentito l’emissione di misure cautelari personali quali quella degli arresti domiciliari, quella del divieto di esercitare la professione medica, quella di esercitare la professione sanitaria, quella di esercitare la professione di avvocato e quella dell’obbligo di presentazione alla P.G..

In esito all’attività di indagine esperita sono state complessivamente indagate 76 persone.