Tu es Petrus. Sulle orme di San Francesco: anteprima a L’Aquila

Un’altra grande produzione che vede protagonista l’ISA diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli. Tre le date per Tu es Petrus. Sulle orme di San Francesco: anteprima all’Aquila, venerdì 4 novembre alle 20.00 nella Basilica di San Bernardino (ingresso gratuito fino a esaurimento posti); secondo appuntamento sabato 5 novembre alle ore 21.30 nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi e conclusione domenica 6 novembre alle 18.30 a Roma presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.

Di grandissimo prestigio il cast di voci: il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, il mezzosoprano Irene Molinari, il tenore Dario Di Vietri e il basso Gaetano Triscari. Con loro l’International Opera Choir preparato dal M° Giovanni Mirabile.

In programma la Petite Messe Solennelle per soli, coro e orchestra di Gioachino Rossini, giustamente annoverata tra le migliori composizioni del genio di Pesaro e considerata una sorta di testamento spirituale la cui prima copia a stampa è in possesso della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi.

Spiega il direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli: “Abbiamo scelto questa altissima pagina di musica italiana per omaggiare Rossini e il suo capolavoro sacro con questa esecuzione. Ci sembra molto significativo farlo in tre Basiliche francescane a Roma, Assisi e all’Aquila, nelle quali il Festival Tu es Petrus compie quest’anno un viaggio di musica e spiritualità. In un momento storico di estrema complessità, di guerra e minacce, vorremmo che la musica fosse strumento di pace e dialogo fra i popoli, di una pace semplice, come semplice è la Regola francescana e come semplice dovrebbe tornare a essere la vita di ciascuno di noi”.

Dice il Direttore Artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il violinista Ettore Pellegrino: “Ringrazio il Direttore Jacopo Sipari Di Pescasseroli, che dirigerà la nostra Orchestra, per averci invitato anche quest’anno a partecipare all’appuntamento autunnale con la musica sacra in luoghi suggestivi e di grande richiamo spirituale. In questa edizione, dedicata alla figura di San Francesco, speriamo che la nostra musica sappia farsi strumento di armonia in un momento di grande preoccupazione internazionale. Con questo auspicio proponiamo in anteprima questo concerto all’Aquila venerdì 4 novembre a San Bernardino, offrendolo in forma gratuita in una delle Basiliche più amate e preziose della città”.

Il concerto del 4 novembre all’Aquila, organizzato dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese, è un’anteprima del Festival “Tu es Petrus”, evento patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Cultura e da International Organisation for Migration insieme alle ambasciate di Stati Uniti, Germania, Grecia, Argentina, Bulgaria, Georgia, Italia, Messico, Principato di Monaco, Serbia e Israele e a Roma Capitale, Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila, Comune di Tagliacozzo ed è realizzato grazie a al sostegno della Società San Colombano Costruzioni nella persona del suo amministratore delegato il dott. Edoardo Vernazza e della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale di cui è Presidente il Prof. Avv. Emmanuele Emanuele. La Fondazione Cultura e Arte opera per la promozione, la realizzazione e la diffusione di iniziative culturali ed artistiche, sulla base dell’assunto fondamentale che l’arte e la cultura – nelle loro molteplici forme e manifestazioni – svolgano un ruolo di primo piano nella crescita integrale della persona, nell’affermazione dei valori di condivisione e solidarietà, e nella formazione della coscienza collettiva, annullando le differenze e appianando i conflitti, a favore dell’inclusione sociale degli individui e del dialogo costruttivo fra i diversi popoli.

L’accesso alla Basilica di San Bernardino sarà consentito al pubblico dalle ore 19.30. Accesso consigliato dall’entrata laterale su Piazza del Teatro.

Per info www.sinfonicaabruzzese.eu