Turismo delle radici, a Castel del Giudice via ad un ciclo di incontri

Al via il ciclo di incontri sul Turismo delle Radici, promosso con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e di Italea. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio a Castel del Giudice, con la giornata inaugurale “Turismo delle Radici e Percorsi di Rigenerazione”. Sarà l’occasione per incontrare il rinnovato Consiglio dei Molisani nel Mondo.

Il sindaco Lino Gentile dialogherà con il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, mentre la prof.ssa Letizia Bindi modererà un dibattito con ospiti di spicco, tra cui Claudio Mescio, responsabile regionale Italea, Francesca D’Alfonso, direttrice del Cusiac e rappresentante Unimol, Felicien Campanelli, portavoce delle comunità italo-discendenti in Belgio, Giuseppe Sommario, studioso di emigrazione italiana, Victor Tomaselli, mastro oleario argentino, e Maria Tirabasso, referente per le politiche culturali e i rapporti con i Molisani nel mondo. In chiusura, Graciela Batticuore, scrittrice e studiosa argentina, presenterà il libro Mùsica materna, testimonianza della migrazione molisana in Sudamerica.

La giornata terminerà in piazza con la tradizionale accensione del fuoco di Sant’Antonio Abate, in omaggio alle radici culturali appenniniche. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 6 febbraio con “Le Radici Immateriali” – Feste, pratiche e saperi per rafforzare il legame emotivo con i territori d’origine – e per il 15 febbraio con “Verso l’Ufficio dei Ritorni” – incontro operativo con esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, moderato dall’ing. Rosita Levrieri.

Entrambi gli eventi si terranno nella sala conferenze dell’albergo diffuso Borgotufi. Con questo progetto, Italea e il Centro di (ri)Generazione mirano a creare un ponte solido tra emigrati e terra d’origine, promuovendo conoscenza, comprensione e nuovi percorsi di turismo e reinsediamento.