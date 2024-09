Tutti a scuola, il presidente Saia agli alunni: «Il sapere vi rende davvero liberi»

Riceviamo dal presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e pubblichiamo.

Questa mattina è suonata la campanella per tantissimi studenti molisani, per i loro docenti e per tutto il personale scolastico. Un ritorno tra le aule e i banchi che segna la ripartenza di un percorso importante di crescita e di formazione. È a scuola che i ragazzi creano legami di amicizia, è a scuola che i ragazzi apprendono valori e obiettivi alla base della nostra società.

Garantire agli alunni di studiare in spazi adeguati è una delle priorità della Provincia di Isernia, per questo il nostro impegno sull’adeguamento strutturale delle scuole è costante. Alcuni lavori sono già in corso, altri sono in programma. La nostra attenzione è rivolta anche verso l’impiantistica sportiva, l’attività fisica è fondamentale per arricchire e completare il percorso educativo di ogni ragazzo.

La scuola è luogo di incontro e comunità, uno spazio dove s’impara ad amare e rispettare la cultura. In un mondo che corre veloce noi adulti, talvolta, guardiamo al percorso dei ragazzi attraverso le nostre lenti, influenzate da esperienze passate e aspettative. Occorre, però, guardare il mondo dalla loro prospettiva, ascoltare, capire, riconoscere i loro bisogni emotivi e relazionali. Obiettivo della scuola è quello di accogliere gli alunni in un ambiente che stimoli la curiosità e curi le fragilità, un ambiente che valorizzi le diversità e che non lasci nessuno indietro.

A tutti i ragazzi vanno i miei migliori auguri per un percorso educativo brillante, abbiate sempre il coraggio di esprimere le vostre opinioni e di abbracciare il sapere che vi rende davvero liberi. Agli insegnanti il mio ringraziamento per il loro lavoro meticoloso, per l’entusiasmo con cui ogni giorno aprono finestre sul mondo della cultura e per la passione con cui si rivolgono ai loro ragazzi. A tutto il personale scolastico la gratitudine per l’impegno nel garantire l’esperienza più costruttiva possibile per gli studenti. E a tutti i genitori il mio abbraccio perché ogni giorno accompagnano i figli nel loro percorso formativo e di vita.

Buon anno scolastico a tutti.

Daniele Saia