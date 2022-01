Ubriaco al volante: causa incidente e fugge, ma si schianta di nuovo. Denunciato un 24enne

Nei guai un 24enne del Chietino che nella serata del 12 gennaio scorso, lungo la Via Aterno di Chieti, dopo aver urtato un’autovettura, provocando lesioni agli occupanti del mezzo, si è dato alla fuga incurante di quanto accaduto. Come se non bastasse, giunto nei pressi di Cepagatti (PE) ha provocato un altro incidente. Fermato dai Carabinieri, il giovane è risultato positivo all’alcool test con un tasso alcolemico superiore di quattro volte al limite consentito. Ora dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza, omissione di soccorso e fuga in seguito a sinistro stradale con lesioni.

Correlati