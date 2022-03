Ucraina: raccolta medicinali in alto Molise, ecco le farmacie dove donare

L’associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo, delegazione di Agnone, in collaborazione con le delegazioni regionali e nazionali, promuove una raccolta farmaci per l’emergenza Ucraina.

Di seguito riportiamo le farmacie del territorio che hanno aderito all’iniziativa: Farmacia Bartolomeo (Poggio Sannita); Farmacia Tiberio, Farmacia Falasca, Farmacia Mastronardi (Agnone); Parafarmacia Masciotra (Agnone); Farmacia Onorato (Carovilli); Farmacia Santa Caterina (Pescopennataro); Farmacia Corvino (Pietrabbondante); Farmacia Mugnolo (San Pietro Avellana); Farmacia Marracino (Vastogirardi); Farmacia Domenica (Civitanova del Sannio); Farmacia Iovine (Frosolone); Farmacia Di Santo (Pescolanciano), Farmacia Conti (Capracotta).

Il presidente è tutti i volontari ringraziano le farmacie che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre si ringraziano coloro che, con generosità, contribuiranno alla raccolta aiuti per l’Ucraina.