Un positivo a Roccaspinalveti, la sindaca: «Rispettiamo le misure di prevenzione»

«Ho preso visione della comunicazione inviata alla pec del Comune di Roccaspinalveti dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, con la quale è stata resa nota la notizia relativa ad un nostro concittadino risultato positivo al COVID – 19».

A destra la sindaca Claudia Fiore

Ne dà notizia Claudia Fiore, sindaco di Roccaspinalveti, che aggiunge: «Si tratta di una persona già sottoposta a misura di isolamento quarantenario domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva.

La ASL ha già provveduto ad attivare i protocolli previsti per il monitoraggio dei contatti stretti. Esprimo vicinanza al nostro concittadino a cui auguro una pronta guarigione. Colgo l’occasione per rammentare a tutti che siamo ancora in piena emergenza ed è assolutamente necessario rispettare le misure di prevenzione stabilite dalle norme vigenti.

Oggi, più che mai, è necessaria la collaborazione e l’impegno coscienzioso di tutti per contenere la diffusione del contagio, ed ogni spiacevole conseguenza che ne deriverebbe».