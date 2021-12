Una discarica di mascherine nel rione Cappuccini, serve un vaccino contro gli idioti

Non c’è vaccino e non c’è terapia contro gli idioti. Perché il Covid lo si potrà anche sconfiggere grazie alla medicina e alla scienza, ma la maleducazione e il disprezzo delle più elementari norme di civile convivenza sono difficili da estirpare. E’ quello che viene in mente guardando le foto scattate nel rione Cappuccini, a due passi dal quartiere Maiella, nei pressi di una scuola per l’infanzia, ad Agnone. Appena al di sotto di una scarpata a valle di una recinzione diverse decine, forse centinaia di mascherine chirurgiche usate e gettate, abbandonate nell’ambiente come monumento all’imbecillità e della pochezza mentale. Lasceremo alle future generazioni un mondo senza Covid, ma sommerso di mascherine, rifiuti speciali potenzialmente infetti.

