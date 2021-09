Una Goccia d’Oro al millefiori dell’Apicoltura Sannita, Schiavi tra i “Grandi mieli d’Italia” e d’Abruzzo

Nonostante la drammatica situazione produttiva di questo 2021, si conferma numerosa la partecipazione al Concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia, con 1.067 mieli partecipanti, prodotti in ogni parte d’Italia e inviati all’Osservatorio Nazionale Miele da oltre 400 apicoltori.

Le valutazioni analitiche e sensoriali hanno quindi selezionato i 373 mieli descritti nella guida “Tre Gocce d’Oro 2021” (18 con Tre Gocce d’Oro, 145 con Due Gocce d’Oro e 210 con Una Goccia d’Oro). Tra i mieli premiati anche il millefiori di montagna dell’azienda apistica “Apicoltura Sannita” di Schiavi di Abruzzo.

Nell’ambito del concorso Tre Gocce d’Oro sono istituite tre sezioni regionali dedicate alle regioni Sicilia, Puglia e, dall’edizione 2021, Abruzzo. Tali sezioni sono aperte a tutti gli apicoltori di queste tre regioni che possono partecipare con mieli prodotti all’interno dei rispettivi territori regionali. Le sezioni sono state realizzate in collaborazione con organizzazioni o Enti dei rispettivi territori: l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (ARAS), l’Associazione Regionale Apicoltori Pugliesi (ARAP) e il Comune di Tornareccio (CH) per la regione Abruzzo. Obiettivo delle sezioni regionali è il

contribuire alla diffusione capillare del monitoraggio e del miglioramento della qualità dei mieli dei territori regionali. I campioni in concorso sono stati 99 per la sezione Abruzzo. E tra questi, appunto, il millefiori di montagna dell’Apicoltura Sannita. I produttori e i mieli premiati saranno oggetto di specifici eventi di valorizzazione anche sui rispettivi territori regionali, organizzati in collaborazione con ARAS, ARAP e Comune di Tornareccio, successivi alla consegna dei riconoscimenti a Castel San Pietro Terme.

Gli apicoltori, grandi e piccoli, dell’Apicoltura Sannita di Schiavi di Abruzzo (CH)

Caterina d’Alba