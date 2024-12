Una vita per la musica e per la banda, i primi cento anni di Arduino D’Angelo

In occasione dei 100 anni del caro Arduino D’Angelo, la comunità di Casalanguida si è riunita per festeggiare un traguardo straordinario e rendere omaggio a un uomo che ha saputo custodire e tramandare una delle più preziose tradizioni locali: la musica bandistica.

Il Sindaco Luca Conti, presente alla cerimonia insieme all’Amministrazione Comunale, ha dichiarato:

«Arduino rappresenta un esempio straordinario di dedizione e amore per la musica, un uomo che ha dato tanto alla nostra comunità, portando avanti con orgoglio e passione la tradizione bandistica del nostro paese. La sua vita è un simbolo di impegno, di cultura e di appartenenza a Casalanguida. È un onore per noi poter celebrare questo importante traguardo».

L’iniziativa, organizzata con cura e dedizione dall’Associazione Amici della Musica, ha visto la consegna di una targa celebrativa da parte del Sindaco e della comunità, come segno di gratitudine e affetto nei confronti di Arduino D’Angelo. La targa riporta parole sentite e sincere per un uomo che, con la sua lunga carriera da bandista, ha saputo unire generazioni e rafforzare il valore della musica come patrimonio collettivo.

«Desidero ringraziare l’Associazione Amici della Musica per aver reso possibile questa iniziativa. È grazie al loro impegno che oggi possiamo celebrare Arduino e il suo straordinario contributo alla nostra comunità» ha aggiunto il Sindaco Conti.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione e commozione, con la comunità che si è stretta attorno ad Arduino D’Angelo per festeggiare non solo i suoi 100 anni di vita, ma anche i tanti ricordi, esperienze e tradizioni che ha saputo custodire e trasmettere nel tempo.

Un sentito ringraziamento va anche alla Pro Loco di Casalanguida, che ha preparato il rinfresco per tutti i partecipanti, contribuendo a rendere la giornata ancora più speciale e memorabile.