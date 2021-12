Una zolla del monumento ai caduti di Agnone sarà inviata all’Altare della Patria

Una zolla di terra del monumento ai caduti di Agnone andrà a finire all’Altare della Patria nella Capitale. E’ prevista per questa mattina, infatti, in piazza Unità d’Italia, una cerimonia ufficiale ai piedi del monumento ai caduti, dal titolo “Il Cammino della Memoria“. Si tratta di un evento pensato per ricordare, nel nome di Maria Bergamas, tutti gli uomini in uniforme e stellette che sono caduti servendo il Paese e difendendo la libertà e le istituzioni. Dopo l’inno nazionale e la benedizione del parroco, intorno alle ore 9,30 di oggi, ci sarà il saluto del delegato dell’amministrazione comunale, il consigliere Mario Petrecca. Seguirà l’asportazione di una zolla di terra dal monumento ai caduti di Agnone che, insieme a quelle di altri Comuni d’Italia, sarà inviata all’Altare della Patria, a simboleggiare l’abbraccio di tutta la nazione al Milite Ignoto.

