Un manager agnonese ai vertici del gaming online: Enrico Rusi alla guida di PokerStars Italia (video)

Enrico Rusi è il nuovo managing director di PokerStars Italia, il colosso del poker online che vanta oltre 85 milioni di utenti registrati e fa capo al gruppo internazionale Flutter Entertainment, leader nel settore del gaming. Classe 1979, nato ad Agnone, Rusi si è laureato con il massimo dei voti in Economia Aziendale presso la Luiss di Roma, prima di intraprendere una brillante carriera nel mondo delle scommesse legali.

Il suo curriculum annovera esperienze di alto profilo con realtà di primo piano come Paddy Power, fino a consolidare le proprie competenze nel mercato statunitense, dove ha trascorso sei anni approfondendo dinamiche e strategie di business legate al gioco online. La nomina a direttore generale di PokerStars Italia arriva in un momento cruciale per l’azienda, che si prepara a rilanciare la propria offerta attraverso l’accordo con Sisal Poker. Il nuovo network punta a potenziare sia il settore dell’online poker che quello dei tornei dal vivo, con l’obiettivo di attrarre un numero sempre maggiore di giocatori e ampliare le opportunità di intrattenimento.

“La nostra strategia mira a riportare il poker al centro dell’attenzione, coinvolgendo sia le nuove generazioni sia i professionisti del settore. Vogliamo lavorare a stretto contatto con i giocatori, creando un’esperienza autentica e sicura. Se in passato abbiamo dato grande spazio a VIP e influencer, nei prossimi mesi potremmo tornare a investire sui Professional Poker Players per rafforzare la community e dare ancora più valore al nostro brand”, ha dichiarato Rusi in una recente intervista a Assopoker.

Un percorso iniziato ad Agnone – Curioso come il primo incontro di Enrico Rusi con il poker sia avvenuto proprio nella sua città natale. Da adolescente, durante il periodo natalizio, si ritrovò in un locale del centro storico a giocare con amici più grandi. Quello che all’epoca era poco più di un passatempo si è trasformato, negli anni, in una carriera di successo che lo ha portato ai vertici di alcune delle più importanti realtà internazionali nel settore del gaming online. Oggi, oltre a essere un manager affermato, Rusi è anche marito e padre di tre figli. La sua leadership sarà determinante per guidare PokerStars Italia in una fase di evoluzione e crescita, garantendo innovazione, sicurezza e un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente per gli utenti.