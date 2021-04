Vaccinacione in Molise, Sciulli (Anci): “Ottimo l’esempio di Agnone”

Piena soddisfazione quella espressa dal presidente di Anci Molise, Pompilio Sciulli, per l’organizzazione e la gestione della campagna vaccinale anti-Covid-19 in Molise.

“Al momento – spiega Sciulli – risulta inoculato l’87% delle dosi consegnate, con una media di 14 mila vaccinazioni a settimana. Sono quasi terminate le vaccinazioni per gli ultra 80enni non a domicilio, mentre sta andando avanti quella per le persone a domicilio, si sta proseguendo la campagna per i soggetti fragili, è stata quasi terminata la vaccinazione per gli insegnanti, il personale delle scuole e le forze di Polizia ed a oggi si inizia con le prenotazioni per la categoria tra 70/79 anni”.

“Ad oggi – prosegue l’avvocato ed ex sindaco di Pescopennataro – la nostra è la seconda regione in Italia per dosi somministrate e la prima per la percentuale di avanzamento verso l’immunità di gregge. Il tema delle vaccinazioni ha creato tante incertezze e difficoltà ma la condivisione delle scelte e l’operatività di tutti gli autori interessati rendono superflue e fuorvianti le polemiche sollevate a riguardo. L’urgenza di uscire dalla crisi pandemica trova soluzione nella capillarizzazione dell’offerta soprattutto nelle zone più disagiate e il coinvolgimento del maggior numero di sanitari disponibili, Comuni e dottori uniti nella corsa contro il tempo per contro il Covid, ottimale l’esempio di Agnone” conclude Sciulli.