Vaccini antinfluenzali gratuiti per i dipendenti Sevel

La Sevel vaccina i propri dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Lo comunica in una nota ai propri dipendenti l’azienda della Val di Sangro che dà lavoro a migliaia di operai dell’Alto Molise e Vastese.

«E’ arrivato il primo lotto di 500 vaccini antinfluenzali tetravalenti per i dipendenti Sevel. – spiega il sindacalista agnonese Emanuele Cimone – Il lotto con i rimanenti 532 vaccini è in arrivo nei prossimi giorni. Da oggi la sala medica comincerà a contattare le persone che hanno aderito all’iniziativa, per la somministrazione gratuita durante l’orario lavorativo».

