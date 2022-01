Vaccini Covid, fiducia nella scuola e nella scienza: i bambini danno lezione agli adulti

«Queste foto racchiudono il senso di una mattinata e di un percorso che parte da lontano e che fanno della scuola un luogo di scambio, un’officina del sapere, delle competenze e della cittadinanza. Ieri mattina, nel nostro piccolo, noi abbiamo provato a costruire un pezzetto di futuro. Lo abbiamo fatto con l’aiuto e il supporto delle istituzioni e soprattutto delle famiglie. E proprio dalle famiglie e dagli scolari, in questi giorni, ho avuto una grande lezione di vita e un grande insegnamento. Mi hanno insegnato come avere piena fiducia nella scuola e nella scienza perché ci hanno affidato, oltre che la gestione dell’apprendimento dei propri figli, anche il loro stato di salute».

Anna Paolella, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, commenta così la giornata di vaccinazioni dedicata al mondo della scuola che ha avuto luogo nella giornata di ieri. Una iniziativa in collaborazione con la Asl e con la instancabile pediatra Silvana Di Palma.

«Guardavo i bambini e i ragazzi in fila, ordinati e silenziosi, che, senza tanti orpelli e senza sentirsi eroi, affrontavano un momento di grande responsabilità, accogliendo consapevolmente il peso di una scelta collettiva, di bene comune oltre che personale. Per me, oggi, sono loro i veri cittadini di questo Paese» chiude la preside.

«Centoquindici prime dosi ai nostri ragazzi. Emozione pura soprattutto nel vedere la compostezza dei bambini più piccoli. Prima esperienza vaccinale proposta ed effettuata in un istituto comprensivo abruzzese. E’ stato un onore per noi operatori sanitari incontrare questi ragazzi» ha commentato la pediatra Di Palma.