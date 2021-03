Vaccini personale scuola, Abruzzo primo in Italia. Quaresimale: «Pronti a riapertura dopo Pasqua»

«I dati ufficiali del ministero della Salute confermano che la Regione Abruzzo è la prima in Italia per somministrazione di vaccini anti Covid al personale scolastico». Lo comunica l’assessore all’Istruzione, Pietro Quaresimale, dopo l’ultimo aggiornamento del report nazionale riportato sul sito del governo.

A destra in foto l’assessore Quaresimale

«L’ultimo dato – sottolinea Quaresimale – indica in 25.479 il numero del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose di vaccino a fronte di un numero complessivo di addetti del settore di 26.114. Questi numeri confermano la validità dell’azione di vaccinazione di massa messa in campo dalla Regione, ma soprattutto aprono uno spiraglio consistente all’ipotesi di riapertura delle scuole regionali dopo Pasqua.

Tutto dipende – aggiunge Quaresimale – da come evolve la situazione sul territorio, ma se la tendenza emersa negli ultimi giorni di un rallentamento della curva dei contagi dovesse essere confermata, è legittimo pensare ad una graduale riapertura degli istituti scolastici con la didattica in presenza. Naturalmente su questo fronte sarà importante l’interlocuzione con il Governo e le indicazione che verranno fornite dal ministero dell’Istruzione. Posso dire – conclude Quaresimale – che l’Abruzzo è pronto nel caso in cui il Governo dovesse dare il via libera alla riapertura».