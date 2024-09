“Val di Sangro Expò”, anche l’Automobile Club Chieti presente all’evento fieristico di Atessa

È tutto pronto ad Atessa per la prima edizione di “Val di Sangro Expò”, l’evento fieristico che, da giovedì prossimo 26 settembre fino a domenica 29, metterà in vetrina le grandi e piccole imprese che danno vita alla realtà produttiva della Valle del Sangro.

Ospitato negli ampi spazi dell’area artigianale di Piazza Abruzzo, facilmente raggiungibile in quanto nelle immediate vicinanze dell’uscita Atessa della S.S. 652 Fondovalle Sangro ed a pochi chilometri dall’uscita autostradale A14 Val di Sangro, direz. Castel di Sangro, sarà un punto d’incontro esclusivo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, per la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di una comunità plurale e funzionale non solo ai Comuni che si affacciano sulla vallata, ma all’intera regione Abruzzo.

Infatti, nell’incontro di presentazione, il Sindaco di Atessa, Giulio Borrelli ed il vicesindaco e Assessore alle attività produttive, Enzo Orfeo, che ha curato in prima persona l’intero impianto della fiera, hanno sottolineato che «mai, come in queste ultime settimane di dibattiti sul futuro di Stellantis e della Honda, è evidente l’importanza della Zona Industriale di Atessa e del suo indotto, fatto non solo di industrie ‘satellite’ alle due grandi multinazionali del settore motoristico, ma basato anche su piccoli imprenditori, professionisti, artigiani».

«E, per gli svariati servizi che rendiamo alla collettività, non potevamo mancare a questo appuntamento anche noi dell’ACI» ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club Provinciale di Chieti, Mario Aloè.

«Abbiamo accolto con infinito piacere l’invito del Comune di Atessa a partecipare a questa prima edizione di ‘Val di Sangro Expò’ con uno stand attrezzato dalla nostra Delegazione ACI ubicata in città, gestita da Nicola e Damiano Di Nenno. Sarà un’occasione unica che ci permetterà di far conoscere ancor di più le nostre attività istituzionali ed anche quelle sportive legate ad ACI Storico».

L’inaugurazione è prevista per giovedì 26 settembre 2024 alle ore 15 e l’area espositiva resterà aperta fino alle ore 21; nelle successive giornate di venerdì’ 27, sabato 28 e domenica 29 settembre gli orari di apertura saranno dalle ore 10 alle ore 21.