Vandali scatenati: danneggiate decine di auto in sosta a Castiglione Messer Marino

Un sabato sera non proprio da sballo a Castiglione Messer Marino, almeno non per i proprietari delle tante autovetture lasciate in sosta per le vie del paese che sono state danneggiate da uno o più ignoti.

Risveglio amaro per molti castiglionesi, che hanno trovato le proprie automobili danneggiate, rigate con oggetti appuntiti e in alcuni casi con il proprio nome “inciso” sulla carrozzeria. Gli episodi, sarebbero almeno una dozzina i veicoli presi di mira da uno o più balordi, nella serata di sabato, nemmeno troppo tardi, atteso che alcuni si sono accorti del danno prima della mezzanotte.

I “colpi” sono andati a segno lungo via Istonia, salendo dalla piazza del paese verso la parte alta dell’abitato, nei pressi del municipio e lungo la strada che conduce al vecchio asilo delle suore. E risultano diversi i veicoli danneggiati, in alcuni casi addirittura automobili nuove. Sulla scia di danneggiamenti indagano ora i Carabinieri della locale stazione, coordinati dal nuovo comandante, il maresciallo Antonio Vincitorio, che nella giornata di oggi hanno ricevuto le segnalazioni e le denunce contro ignoti da parte di diversi proprietari di autovetture danneggiate. Si tenterà di individuare il o i responsabili anche visionando i filmati della videosorveglianza pubblica, in collaborazione con la Polizia municipale.