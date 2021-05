Variazione al bilancio di previsione, la parola al Consiglio di Agnone

Il Municipio di Agnone comunica che il Consiglio comunale tornerà a riunirsi nell’aula di Palazzo San Francesco, lunedì 31 maggio 2021, alle ore 18, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: la canonica lettura ed approvazione dei verbali sedute precedenti, seguita dalla presa d’atto della composizione del Consiglio comunale dei ragazzi. Al terzo punto la facoltà di redigere la contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata, esercizio opzione ex art.232, comma 2, del D.Lgs.nr.267/2000. A seguire la riapprovazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 dopo la modifica come da allegato A/2 risultato di alcune quote vincolate. Ancora una variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, per continuare con la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021-2023 adottata in via d’urgenza per la ratifica di una delibera di Giunta comunale, precisamente la nr.77 dell’11 maggio 2021. Infine il Consiglio tratterà della donazione di un immobile in contrada Castelnuovo, con le relative determinazioni e provvedimenti. In chiusura la parte più politica dell’assise civica, con la risposta alle interrogazioni presentate dalla minoranza e in particolare dal consigliere capogruppo Vincenzo Scarano.

