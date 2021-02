Via Gamberale lastra di ghiaccio, Scarano: «Devo chiamare il sindaco per ottenere un suo personale intervento?»

Via Gamberale è una lastra di ghiaccio: quella mostrata in foto è la situazione di stamattina. E nonostante oggi sia l’ultimo giorno di Carnevale «non è uno scherzo» assicura Vincenzo Scarano, consigliere comunale e residente proprio in quella zona.



«Cosa devo pensare, che la pulizia delle strade e lo spargimento del sale non vengono effettuate sulle strade pubbliche dove abitano quelli della minoranza? – chiede polemicamente l’esponente politico – Eppure, nonostante l’interruzione, Via Gamberale è la principale via di accesso pedonale al “Polo Scolastico” di Maiella. Vi passano, ogni giorno e più volte al giorno, centinaia di studenti, anche accompagnati dai genitori. Occorre chiamare il sindaco Saia per ottenere un suo personale intervento per eliminare il ghiaccio e per fare spargere il sale?

Nel caso, spero ci avvisino, così scattiamo qualche altra foto a sua insaputa. – ironizza Scarano, riferendosi allo scatto che immortala il sindaco con un sacco di sale sulle spalle – Resta comunque da chiedersi: perché non provvede il personale comunale?».

