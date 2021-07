«Via il cinghiale dal simbolo della Provincia», la proposta di Palomba infiamma il dibattito politico

«Via il cinghiale dal simbolo della Provincia di Chieti, perché un problema non può e non deve rappresentare neanche visivamente una istituzione». E’ la sintesi del pensiero di Paolo Palomba, ex consigliere regionale e provinciale, che ha lanciato, dal suo ritiro estivo di Schiavi di Abruzzo, la proposta di far sparire il cinghiale dallo stemma provinciale per sostituirlo con un trabocco. La proposta, lanciata in anteprima sulle colonne dell’Eco nei giorni scorsi, ha fatto il giro delle redazioni giornalistiche e sta già alimentando il dibattito politico in Abruzzo. Di seguito il servizio realizzato dal Tg3 Abruzzo.

